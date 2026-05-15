ドジャースで新シーズンを過ごしているディアス(C)Getty Images前代未聞の事態が波紋を呼んでいる。現地時間5月14日、米紙『USA Today』は、ドジャースの守護神であるエドウィン・ディアスが、今年2月に母国プエルトリコで闘鶏に興じていたと報道。同国において闘鶏は「違法」とされるが、同投手はSNS上のPR投稿に幾度となく登場し、競馬界屈指の騎手であるホセ・オルティスとイラッド・オルティスJr.兄弟と一緒に競技を楽しむ