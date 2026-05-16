元AKB48の女優秋元才加（37）が16日、自身のXを更新。アクリルスタンドの制作が情勢変化により「難易度が上がっている」として、胸中をつづった。秋元は「アクリルスタンドを作ると意気込んでいたが、情勢が変わってここ数ケ月で難易度が上がっている…」と説明。「政治と社会、私達の生活は繋がってるという事をふと思い知らされ、早く作らなくてごめんよ…の気持ち」と胸中を記すと「優しい気持ちで、今やれる事、やりたい」とつ