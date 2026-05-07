未成年だと知りながら中学3年の女子生徒（14）を自宅に滞在させたとして、神奈川県警小田原署が、未成年者誘拐の疑いで相模原市、県庁職員境輝樹容疑者（24）を現行犯逮捕していたことが7日、署への取材で分かった。逮捕は3日付。署によると、生徒の父が2日に行方不明の届け出をしていた。2人は約1カ月前に交流サイト（SNS）を通じて知り合ったとみられる。逮捕容疑は2日午前6時ごろ、東京都新宿区歌舞伎町の「トー横」周辺