山崎武司 これが俺の生きる道】【前回を読む】「ダルの真似なんかしてんじゃねえよ」田中将大にこうハッパをかけた真意2007年に楽天に入団した甲子園のスーパースター、田中将大（現巨人）もはや37歳。今年で巨人移籍2年目を迎えた。21年にメジャーから楽天に復帰。23年10月に右肘をクリーニング手術した影響もあってか、24年シーズンは一軍で1試合しか登板できなかった。プロ18年目にして初の勝ち星ゼロ。同年オフに楽天