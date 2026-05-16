ピーマン嫌いでも食べやすい！味噌マヨ卵炒めを作ってみた 夏に旬を迎えるピーマン。栄養たっぷりで子どもにたくさん食べてもらいたい野菜のひとつですが、特有の苦みや青臭さが苦手というお子さんも多いかもしれません。今回ご紹介するのは、クックパッドで2200件以上のつくれぽが集まっている、子どもも食べやすいピーマン炒めのレシピです。何がそんなに食べやすいのか、早速作って確かめてみることにしました。 卵は先に炒め