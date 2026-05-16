「しっかり寝たのに疲れがとれない……」と、頭を悩ませるミドル世代は多いもの。そんな悩みに寄り添う注目のウェアが、今【ワークマン】にも登場しているんです。ワークマンが「疲労回復ウェア」として打ち出した「MEDiHEAL（メディヒール）®︎」は、疲れた体を心地よく包み込み、家での休息時間をサポートしてくれるリカバリーウェア。コスパの良さにも期待できるので、気になっていた