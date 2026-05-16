理工系学部の入試に「女子枠」を導入する大学が急速に増えている。【映像】大学学部別の女子比率（グラフあり）しかし、導入が広がり始めてから数年が経つものの、毎年入試のタイミングを中心に同じような不公平感や疑問を訴える声があふれる。経済状況など、性別以外にも不平等は存在する中で、女子枠を設置した大学側はその意義をどう説明していくのか。また、今後この