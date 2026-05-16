【モデルプレス＝2026/05/16】インフルエンサーのひよんが5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。遠足のために作った弁当を公開した。【写真】韓国人インフルエンサー「フルーツまで用意されていて完璧」初の親子遠足での3人分の弁当◆ひよん、初の親子遠足で作った3人分のお弁当を公開ひよんは、「初の親子遠足」と報告し、レジャーシートの上に並べられたお弁当の写真を投稿。「今日は親子遠足だったから3人分 大人はここ