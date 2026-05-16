『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作として2026年7月から放送される『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』のスペシャルステージがマチ★アソビ Vol.30で開催され、久瀬シイナ役・橘杏咲さん、夜海トワ役・結川あさきさん、古寺ユズ役・青木陽菜さんが登壇してトークを繰り広げました。また、ステージ後半にはエンディングテーマ「Ephemeral」を青木さんが生披露しました。完全新作TVアニメーション「