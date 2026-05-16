イラン戦争の影が消えない中、北京で米中首脳会談が開催された。メディアを通じて目にした両首脳の姿からは、何よりも習近平国家主席の自信に満ちた様子がうかがえた。トランプ大統領は習主席を「あなたは偉大な指導者だ」と持ち上げたが、習主席はその言葉に賛辞で返すことなく、堂々とした態度を崩さなかった。これは決して有利とは言えない米国側の立場を投影しているかのようだった。トランプ大統領はイラン戦争を早期に終えて