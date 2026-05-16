ガールズバーのトイレで出産した赤ちゃんを殺害し、殺人の罪に問われている女（２２）の公判が１５日、東京地裁で開かれた。起訴状によると、女は２０２５年９月に勤務していた池袋のガールズバーのトイレで赤ちゃんを出産。出産を知られると店をクビになり生活できなくなると恐れ、赤ちゃんの首を絞めて殺害し遺体をトイレ内のゴミ箱に捨てたという。１４日に行われた初公判で、女は起訴内容について「間違いありません」を認