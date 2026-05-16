そもそもなぜ高い？イラン戦争の影響で原油価格が上昇し、世界中でガソリン価格が上がっています。その中で香港は、1リットルあたり約32香港ドル（約640円）もする世界屈指の価格となっている街です。香港人は、あの手この手でガソリン価格を抑えようとがんばっています。【驚異の値段】掲示されている香港のガソリン価格（写真）なぜ、これほどガソリンが高いのでしょうか。まず大前提として、香港は狭く、幹線道路はよく渋滞