高市早苗首相の側近で、「チームサナエ」のキャプテンとして知られる小野田紀美・経済安保相のファッションが物議を醸している。小野田氏は4月17日に東京・赤坂御所で開催された天皇・皇后両陛下主催の「春の園遊会」に参加。そこに関連した騒動の発端は4月18日にジュリア・ロングボトム駐日英国大使が自身のXアカウントに投稿した一枚の写真だ。【全身を見る】真っ赤なデイドレス、深紅の大きなヘッドドレス…“そっくり”と話