4月29日、東京都福生市で、男性が少年の頭を鈍器で殴り自宅に逃走。そのまま立てこもるという事件が発生した。「事件が発生したのは午前7時半ごろ。『ハンマーを持っている人がいる』『一人殴られている』との通報が、目撃者から寄せられたといいます。男は、10代の男性2人をハンマーで殴ったと見られ、被害者のひとりは頭から出血、もう一人は右肩にケガをしていましたが、命に別状はないとのことです。さらに、駆け付けた警察官