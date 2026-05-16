◇セ・リーグ阪神―広島（2026年5月16日甲子園）阪神の佐藤輝明内野手（28）がリーグ単独トップに立つ今季11号ソロを放った。2点優勢の4回、先頭打者で広島・森下のチェンジアップを捉えてバックスクリーン左へスタンドイン。価値ある追加点となった。この日は阪神を応援する女性「TORACO」にスポットを当てた「TORACODAY2026」。カラフルなユニホームに身を包む「TORACO」の黄色い声援に応えるアーチだった。