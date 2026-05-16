全国に200近い店舗を構える「ラーメン山岡家」の人気がとどまることを知らない。同チェーンを運営する株式会社丸千代山岡家によれば、2026年1月期決算は、売上高430億円、営業利益46.7億円と増収増益で過去最高を更新。既存店売上高にいたっては46ヵ月連続で前年超えを達成するほどの好業績ぶりだ。その圧倒的な人気ゆえか、ラーメン業界では珍しいこんな騒動も。5月13日、山岡家のＸ公式アカウントで〈詐欺の可能性がありますので