栃木県上三川町の住宅に複数人が侵入し、住人の富山英子さん（６９）が殺害された事件で、実行犯が少年グループだった可能性が浮上している。栃木県警は強盗殺人容疑で相模原市に住む高校生の少年（１６）を逮捕。「同学年の仲間に誘われた」と供述している。事件が起きたのは１４日午前９時３０分ごろ。複数人が住宅に押し入り、富山さんの胸を突き刺すなどして殺害。駆けつけた富山さんの長男と次男も頭部を殴られた。周辺