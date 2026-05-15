イオンはプライベートブランド「トップバリュ」のおよそ4割に当たる3500品目を、8月31日まで「値上げしない」と宣言した。多くの食品メーカーは原材料費や人件費の高騰を背景に価格転嫁を進めている。そんななかでイオンの「価格凍結」戦略はまさに逆張りだ。チェーンストアの王道を行くイオンの戦略で、ナショナルブランドはシェアを侵食される可能性もある。 【画像】買い控えの兆しがみえる王道食品と