立憲民主党東京都連の会長選挙が15日、投開票された。2017年発足の旧立憲時代を含めて初の選挙戦となったが、知名度抜群の蓮舫参院議員（58）が地方議員である川名雄児武蔵野市議（66）に敗北を喫した。【もっと見る】蓮舫氏がまさかの落選危機…立憲都連会長選で“政変”勃発か？ 推薦人集めで無名市議にトリプルスコア負け会長選では、都連所属の参院議員4人と地方議員132人、都内総支部の党員代表68人など計205人が投票。結