東京・江戸川区で観光バスが歩道に突っ込み電柱に衝突した事故で、ドライブレコーダーから運転手の男性が意識を失っていたとみられることがわかりました。【映像】前面が潰れた観光バス（車内の様子も）14日、江戸川区大杉で吉祥リムジンの観光バスが乗客を迎えに行く途中に、歩道に突っ込んで電柱に衝突し、運転手の60代の男性がけがをしました。警視庁は15日、吉祥リムジンを家宅捜索しバスの点呼記録などを押収しました。