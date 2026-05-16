◇サッカーW杯北中米大会日本代表メンバー発表（2026年5月15日）日本サッカー協会は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に出場する日本代表メンバー26人を発表した。MF三笘ほか、森保ジャパン最多の国際Aマッチ出場71試合と26得点を誇ったMF南野も負傷の影響で無念の選外。それでも夜にテレビ番組に生出演した森保監督は「チームのサポート役、メンターとして帯同してもらうよう調整している」との構想