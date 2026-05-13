大阪のテーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）が、5月10日『セサミストリート・ファン・ワールド』の運営終了を発表し、SNS上で惜しむ声が広がっている。【写真】「思い出をありがとう」セサミストリート終了でエルモから最後のメッセージ！USJデビューの定番エリアとして定着した『セサミストリート・ファン・ワールド』「2012年に『ユニバーサル・ワンダーランド』の一部として誕生した同エリアは、エルモやク