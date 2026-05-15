サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、UVライト照射で約4秒硬化し、従来品にょりもさらに透明仕上げになり、接着・穴埋め・成形補修までできる液体プラスチック「UB-S05CT」を発売した。■塗って、照らして、約4秒で固定「UB-S05CT」は、液体プラスチックを補修したい部分に塗り、付属のUV LEDライトを照射するだけで約4秒で硬化する。一般的な接着剤のように乾燥を待つ時間が少なく、必要な時