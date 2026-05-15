済州島（チェジュド）のある焼き肉店で、食事を終えた男性が、たばこを吸うふりをして会計せずに立ち去ったという被害が伝えられた。15日、JTBC『事件班長』では、済州島で焼き肉店を営むAさんの事例が取り上げられた。Aさんは最近、ある男性客による「食い逃げ」被害に遭った。Aさんによると、11日午後9時30分ごろ、1人で店を訪れた男性は、オギョプサル（豚バラ肉）2人前と焼酎2本を注文し、約1時間にわたって食事をした。食事を