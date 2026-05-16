初出場でいきなり1位フィニッシュ。勢いに乗るポーカー女子の大胆なドレス姿に注目が集まった。【映像】元アイドルのポーカー女子、“大胆肩出し”ドレス姿美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」の第5話（予選テーブルCの模様）が5月9日に配信。予選第2戦（テーブルB）を1位で通過したちーぴょん（藤原千尋）。初出場ながら、おそれ知らずのアグレ