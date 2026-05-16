「自分のやりたい方向性がだんだん明確になってきて。子どもたちに背中を見せたいっていう気持ちもありました」そう力強く語るのは、2011年にバラエティ番組『痛快！ビッグダディ』（テレビ朝日系）に林下清志氏の再婚相手として登場し、一躍人気者となった美奈子だ。2011年、5人の子どもを連れて林下氏と結婚し、第6子を出産。2013年に離婚し、2015年には元プロレスラーの佐々木義人氏と再婚、さらに2児をもうけた。本誌は202