【マクドナルド】の新作「ハッピーセット®」から【サンリオ】のキャラクターがモチーフになったおもちゃが登場中！ 眺めているだけでも、ほっこりと癒されそうなおもちゃが勢ぞろいしています。2026年5月8日からは、第1弾と第2弾で登場した全種類のおもちゃが対象になる、第3弾がスタート。今回は、@ftn_picsレポーターHaruさんがゲットした、第2弾のおもちゃをご紹介します。 デスクや