【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、中国の習近平国家主席と北京で会談した際、核軍縮について協議したと明らかにした。中国から米国に戻る大統領専用機内で記者団に語った。核軍縮に「ロシアも巻き込む」と述べ、米中にロシアを加えた3カ国で取り組みを進めることに期待した。人工知能（AI）のリスクについても話し合ったとした。米ロの核軍縮合意、新戦略兵器削減条約（新START）が2月に失効し、トランプ氏は中国も