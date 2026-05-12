福岡県北九州市に住む女性は5年前、愛犬のトイプードルを動物病院での歯石除去の手術中に失った。それから4年、女性は弁護士をつけず、たった一人で裁判を起こし、勝訴した。女性が本当に知りたかったのは、「なぜ死んだのか」だった。「今後、同じような思いをする飼い主が出てほしくないんです」そう語る女性は、カルテの記録と向き合いながら、独学で法廷に立ち続けた。●大雪の夜、「心停止しました」トイプードルのチロルは、