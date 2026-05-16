東京大の学園祭「五月祭」の公式SNSは16日、「爆破する等の犯行予告メール」があったことを受け、この日の全企画を中止すると発表した。【写真】”秀才美女”で話題鈴木光さん最後のテレビ出演16日〜17日にわたり開催を予定していた学園祭。公式Xでは午後3時前に、「安全管理上の理由により、本日の全企画を中止いたします」との一報が伝えられ、午後4時すぎに、「五月祭は本日（5月16日（土））の全企画の実行を中止いたし