アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の最新興収が発表された。公開10日間で観客動員数422万人、興収63億円を突破した。 この数字は前作『名探偵コナン 隻眼の残像』（2025年公開 公開10日で興収63.4億円）に並ぶペースとなっている（興行通信社調べ）。【画像】公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の場面カットこれまでの映画『コナン』シリーズの最