イランの石油輸出拠点であるカーグ島周辺で今月、石油の大規模な流出が発生したとみられています。日本テレビが東京大学と共同で分析したところ、その後、流出した油が広い海域に拡散していることがわかりました。◇ペルシャ湾の奥に位置するイラン・カーグ島は、イランの原油輸出の9割を担い、戦闘開始後も原油の積み出しが行われてきました。そのカーグ島の近くで、石油が大規模に流出した可能性が指摘されています。今回