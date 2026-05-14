磐越自動車道で21人が死傷したバス事故で、乗っていた高校生同士がやりとりしていたLINEの内容が明らかになりました。■「おまえらシートベルトしとけ」事故当日、バスに乗る前の午前5時すぎ。部長「ついた人から荷物ね」部長から遠征準備のメッセージ。バスに乗った生徒の保護者が明かしたLINEのやりとりです。バスが出発してまもなく、メッセージの緊迫感が増します。部長「みんな大切な人に連絡しとけ」顧問不在のバス車内で、