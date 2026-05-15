女優ミン・ドヒが、物議を醸した日本旅行中の“マナー違反”について言及した。5月13日、ミン・ドヒの個人YouTubeチャンネルに一本の動画が投稿された。【写真】土足で…ミン・ドヒ、日本でのマナー問題で物議公開された動画には、2013年放送のドラマ『応答せよ1994』の当時の役柄である「チョ・ユンジン」を再現した。古着市場で衣装を揃え、ヘアメイクまで完璧に整えた彼女は、13年前と変わらぬ姿を見せた。（画像＝ミン・ドヒYo