これからの季節に活躍するウォーターボトルやタンブラーを、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアにて順次発売中。あわせて使いたい、保冷巾着や保冷バッグといったおでかけ時に活躍する注目のアイテムもご紹介！＞＞＞これは必需品！ 暑い季節に役立つアイテムをチェック！（写真17点）ディズニーストアから、毎日の水分補給をサポートするウォーターボトルやステンレスボトルが