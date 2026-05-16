日本テレビ系人気アニメ「名探偵コナン」（土曜・午後６時）が１６日放送され、番組中で４月１８日に亡くなった毛利蘭役の声優・山崎和佳奈（やまざき・わかな）さん（享年６１）が追悼された。冒頭、コナン、蘭、毛利小五郎の３人が会話するシーンで画面下に「毛利蘭役山崎和佳奈さんが先日お亡くなりになられました心からご冥福をお祈り申し上げます」のテロップが流された。山崎さんの死去は１５日、「名探偵コナン