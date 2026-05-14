飛行機の中で性行為に及んでいた男女が警察に逮捕された。11日（現地時間）、英国日刊紙「ザ・サン（The Sun）」など外信の報道によると、9日、アルゼンチン国籍の54歳の男性Aと59歳の女性Bは、パナマからアルゼンチンへ向かうコパ航空CM 836便の旅客機が着陸すると、直ちに空港警察に逮捕された。機内で初めて会ったという2人は、機内のビジネス席で他の乗客がいる状況にもかかわらず性行為に及び、偶然これを目撃した子供が客室