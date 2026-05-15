「みどりの窓口」の大量閉鎖や京葉線の通勤快速廃止など、JR東日本のサービス低下がたびたび話題になる。経済ジャーナリストの櫛田泉さんは「JR東日本は、上場している鉄道・航空各社の中で外国人株主比率が最も高い。株主利益を追求するため、営業利益率が劣る鉄道事業に対して、経営のインセンティブが働きにくい構造が生まれている」という――。■JR東が「初」の廃線、その理由はJR東日本は2026年3月、千葉県内を走る久留里線