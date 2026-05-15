前編記事『セクシー女優からグラドルに「異例の転身」…白木聖菜さんが”解離性障害”と”双極性障害”を発症した「目をそむけたくなるワケ」』より続く。掟ポルシェが大絶賛今年3月に週刊プレイボーイからデジタル写真集『はじまり』をリリースした白木聖菜さん（24歳）。2024年にAV女優として活動していた時から彼女を知る者からしたら、その突然の転身は驚きだった。彼女がAV女優の笹本ゆうとして活動していた時からのファンで