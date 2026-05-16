映画『魔界転生』（1981年）や『陽暉楼』（1983年）、ドラマ『金曜日の妻たちへ』（TBS系、1983年）などで妖艶な存在感でファンを魅了した名女優・佳那晃子さん。2013年にくも膜下出血で倒れて以来、約13年にも及ぶ闘病生活を送っていたが、2026年3月21日に、多臓器不全のため70歳でこの世を去った。【写真を見る】若かりし頃の佳那晃子さん。夫の源さんは涙を浮かべながら思い出を語る華やかなスポットライトを浴びた女優の、