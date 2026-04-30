ＣＢＣラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』の「10時のつボ」のコーナーでは、日替わりでさまざまなジャンルのおたよりを紹介しています。4月28日の放送では、毛にまつわるおたよりをパーソナリティのつボイノリオと小高直子アナウンサーが紹介しました。本来は手術の際に下の毛を剃らなければならないというエピソードから出発したコーナーです。が…