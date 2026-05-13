俳優の竹内涼真（33）が13日、自身のインスタグラムを更新。愛犬とのラブラブ写真を公開し、注目を集めている。「Today is a day to celebrate our beloved dogs」と記した竹内。愛犬をお祝いする日とし、愛犬ネーロにキスする写真などを公開。「I love you, Nero」とメッセージを送った。竹内は昨年6月の投稿で「僕の家族を紹介します」と愛犬との2ショットを紹介。「nero『ネーロ』と言いますねっちゃんて呼んでください