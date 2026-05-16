アニメ『サイボーグ009 ネメシス』（今夏配信）の主人公・島村ジョー役を梶裕貴が演じることが発表された。あわせて、新キャラクター集結の新ビジュアルが公開された。【画像】新キャラクター大集結！公開された『サイボーグ009 ネメシス』新ビジュアル島村ジョー役に決まった梶は、本作について「今この時代に再びアニメ化する意義も強く感じています。AIテクノロジーが存在感を増す現代だからこそ、『人間とはなんたるか？』