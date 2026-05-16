お笑いコンビ、サバンナ高橋茂雄（50）がMCを務めるTOKYO MXのトーク番組「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）が16日、通常通り放送された。番組冒頭ではテロップの掲出等はなかった。今放送はアイドルで大食いタレントのもえのあずき（38）がゲスト出演した。高橋はお笑い芸人中山功太（45）の「いじめ被害」告白騒動を受け、謝罪していた。中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で