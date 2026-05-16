俳優の高畑裕太さん（32）が16日、公式サイトやSNSを更新し、自身が起こした不祥事について説明しました。【映像】高畑裕太、2016年の不祥事について声明発表2016年8月23日に強姦致傷容疑で逮捕、その後不起訴処分となった高畑さん。それ以降、芸能活動は休止していましたが、2019年に活動を再開していました。高畑さんが16日に発表した声明を全文ご紹介します。「この度は、本書に目を通していただき、ありがとうございます