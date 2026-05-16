アニメ『名探偵コナン』が16日、読売テレビ・日本テレビで放送された。毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなったことを受け、追悼テロップが流れた。【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん工藤新一役の山口勝平と2ショット追悼テロップは本編冒頭の毛利蘭が登場するシーンで流れ「毛利蘭役 山崎和佳奈さんが先日お亡くなりになられました。心からご冥福をお祈り申し上げます」と伝えられた。な