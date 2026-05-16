米大ヒットドラマ「24−TWENTY FOUR−」のジャック・バウアー役などで知られる俳優でミュージシャンのキーファー・サザーランド（59）が、チケットの売れ行き不振を理由に予定されていた米ツアーの中止を発表した。サザーランドにとって約10年ぶりの米国ツアーとなるはずだった。ここ数年は俳優だけでなくカントリーミュージックの分野でもキャリアを築いてきたサザーランドは現在、4枚目のアルバム「Grey」を引っ提げて「Love Wil