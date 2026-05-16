ここ数年、ニュースなどで頻繁に取り上げられている“あおり”運転。2020年6月の改正道路交通法施行により「妨害運転罪」が創設されてから数年が経過しましたが、いまだに公道でのトラブルは後を絶ちません。警察庁が発表した最新の報告（令和7年版 警察白書）を紐解くと、警察当局は運転者に対して、交通ルールの遵守のみならず、他者への「思いやり・譲り合い」の心を持った交通マナーの実践を強く呼び掛けています。今回は過去