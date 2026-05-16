ラグビー芸人のしんや（35）が16日、第1子誕生を報告した。自身のSNSで明らかにした。【写真】めちゃくちゃうれしそう…我が子を抱き満面の笑みを浮かべるしんやしんやは【ごラグビー】と書き出すと「Re令和ロマンの前説でも発表させて頂きましたが、チームメイトが増えました」と子どもが誕生したことを報告。「屈強なラガーマン男の子トライ 家族ワンチームで頑張っていきます」と、子どもを抱き満面の笑みを浮かべる自身の