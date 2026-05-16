参政党の神谷宗幣代表が１６日にＸ（旧ツイッター）を更新。同日に開催予定だった東京大学の「五月祭」での講演会が中止になったことに言及した。同イベントは１６日〜１７日にかけて東京大学の本郷・弥生キャンパスで開催予定だった。実行委員会は１６日、Ｘを通じて「五月祭は本日（５月１６日（土））の全企画の実行を中止いたしました」と報告し「本郷・弥生キャンパスの各所に爆弾を仕掛け、五月祭期間中に爆破する等の犯